Dziecko w oknie życia pod Warszawą. Ratownicy: "Jeśli czytają to rodzice, warto żeby wiedzieli"

Legionowskie siostry urszulanki już po raz drugi pędziły do malutkiego dziecka pozostawionego w ich oknie życia. We wtorek w nocy ktoś przyniósł im zdrowego niemowlaka. Do dziecka natychmiast przyjechali ratownicy. "Jeśli jest szansa, że przeczytają to rodzice, warto żeby wiedzieli, że ich syn jest zdrowy, bezpieczny i najedzony. Reszta bez znaczenia" – przekazują.