Dorośli muszą czekać na sanatorium miesiącami. Dzieci są kierowane na leczenie od ręki Fot. Adam Lawnik/East News

Sanatoria są tak popularne, że np. w Wielkopolsce dorośli pacjenci muszą czekać od 5 (uzdrowiskowe leczenie szpitalne lub uzdrowiskowa rehabilitacja w sanatorium i szpitalu uzdrowiskowym) do 8 miesięcy (uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne).

"W 2024 roku z leczenia uzdrowiskowego skorzystało ok. 38 tys. mieszkańców Wielkopolski. W połowie marca tego roku potwierdzone skierowania posiadało ok. 14 tys. pacjentów, a tyle samo oczekiwało na ich zatwierdzenie" – powiadomiło NFZ.

Sanatoria głównie kojarzą się z seniorami, ale mogą z nich korzystać też dzieci. I to właśnie ta grupa może się wybrać tam bez kolejek. Przynajmniej w Wielkopolsce.

Niemalże od ręki na leczenie kierowane są dzieci. Dlatego zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do składania skierowań zarówno dla samych dzieci, jak i dla dzieci pod opieką osoby dorosłej. Z opiekunem w sanatorium muszą przebywać dzieci do 7 roku życia. Leczenie uzdrowiskowe dla dzieci jest całkowicie bezpłatne, natomiast opiekun pokrywa koszty pobytu w danym ośrodku. Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

Kto może skorzystać z leczenia w sanatorium?

Leczenie uzdrowiskowe jest dostępne dla osób z różnymi schorzeniami, takimi jak choroby układu oddechowego, krążenia, reumatyczne czy ortopedyczne. Jak było wcześniej wspomniane: z leczenia w sanatorium mogą skorzystać zarówno dorośli, jak i dzieci.

Nie można jednak tam jechać, bo mamy taką zachciankę i traktować tego jako bezpłatnych wczasów. Wszystko zależy od naszego stanu zdrowia i wskazań lekarza, który określi, czy i jaka kuracja uzdrowiskowa jest konieczna w danym przypadku. Do uzdrowiska mogą być kierowani jedynie pacjenci:

wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do uzdrowiska samodzielni zdolni do samoobsługi zdolni do korzystania z zabiegów leczniczych.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z leczenia uzdrowiskowego?

"Aby skorzystać z leczenia uzdrowiskowego konieczne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty mającego kontrakt z NFZ. Lekarz wystawiając e-skierowanie załącza aktualne wyniki badań. Jeśli Pacjent w ciągu ostatnich 3 miesięcy leczył się w szpitalu, lekarz powinien załączyć także wypis ze szpitala" – podkreśla NFZ.

Skierowanie jest ważne przez 12 miesięcy, więc nie ma potrzeby natychmiastowego zgłaszania się do sanatorium. Jednak im szybciej tym zrobimy, tym szybciej wyjedziemy na leczenie.