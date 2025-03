Mentzen jako jedyny oparł kampanię na budowaniu wizerunku silnego człowieka na trudne czasy – robi to wprost i bez ogródek. Nie liczy się, czy jest naprawdę silny, czy nie (moim zdaniem nie jest) – liczy się tylko, czy wyborcy mu uwierzą.

Wyborców Rafała Trzaskowskiego to szokuje, ale Mentzen przez wielu jest odbierany jako pracowity, niegłupi, wygadany, dobrze ubrany i sprawny w komunikacji z odbiorcami kandydat.

Polakom nie przeszkadza też za bardzo, że ucieka przed mediami – ludzie nie ufają już mediom i dziennikarzom, coraz częściej uważając je za element systemu, którymi nimi manipuluje. W oczach wielu wyborców unikanie mediów nie jest więc powodem do wstydu, leczy dumy i całkiem normalnym, wręcz oczekiwanym przez nich zachowaniem.

W co gra Duda ws. Mentzena i Nawrockiego? "Intuicja mi podpowiada..."

Studenci szybko utarli nosa Mentzenowi. Oto co usłyszałem, gdy zapytałem o płatne studia

Poza tym Mentzen zyskał kilka dodatkowych punktów, spotykając się z Andrzejem Dudą , który wciąż – co jest kolejnym szokiem dla wyborców demokratycznych – jest politykiem cieszącym się sporym zaufaniem społecznym.

Jeśli do tego dodamy fakt, że kandydat Konfederacji mówi rzeczy uważane za tak banalne i oklepane, że innym kandydatom wstyd je powtarzać, a których słuchanie nigdy wyborców nie męczy – mamy gotowy przepis na sukces.

Co mówi Menzten? Otóż: politycy kradną, na niczym się nie znają, zatrudniają kolesi, marnotrawią pieniądze podatników, nie potrafią naprawić służby zdrowia, rozprawy w sądach ciągną się latami, a wyroki są często krzywdzące dla ofiar.

I choć wielu z was wzruszy w tej chwili ramionami, to się sprawdza. Sprawdzało się, gdy mówił to Lepper, Kukiz, Duda – sprawdza i dziś.