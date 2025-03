Częściowe zaćmienie Słońca 29 marca 2025 r. Dlaczego jest takie wyjątkowe?

"Sobotnie zaćmienie to zaćmienie częściowe - nie tylko lokalnie w Polsce, ale globalnie na świecie. Orbita Księżyca jest nachylona względem orbity Ziemi aż o 5 stopni – i dlatego, choć Księżyc co miesiąc okrąża Ziemię, jego cień zazwyczaj 'mija' naszą planetę nad biegunem północnym lub pod biegunem południowym" – napisał Karol Wójcicki na blogu "Z głową w gwiazdach".

O której oglądać zaćmienie częściowe Słońca w poszczególnych miastach i w jaki sposób?

Poniżej znajdziecie godziny, w jakich obserwować częściowe zaćmienie w miastach wojewódzkich (alfabetycznie). Pierwsza godzina to początek, środkowa to maksimum (wtedy tarcza Słońca będzie najbardziej przesłonięta, co zostało podane w procentach), a ostatnia to koniec tego zjawiska w danym miejscu.