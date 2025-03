Wojna w Ukrainie nie osłabia sił rosyjskich

Nawet jeśli obecnie nic nie wskazuje na ‚nieuchronną konfrontację Rosji z NATO', to dokument stwierdza, że Rosja prawdopodobnie spełni wszystkie warunki, by być gotową do prowadzenia ‚wojny konwencjonalnej na dużą skalę' do końca dekady. Trwająca od ponad trzech lat wojna w Ukrainie nie osłabiła sił rosyjskich” – czytamy.