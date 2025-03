Fot. Timur Can Şentürk/Unsplash

We Włoszech przerwa na kawę jest świętością. Niemniej jednak burmistrz małego miasteczka Pieve di Soligo w regionie Wenecja Euganejska zakazał używania wszystkich automatów z gorącymi napojami w biurach. Traci się bowiem przy nich zbyt dużo czasu.

W barze lub termosie

Burmistrz miasta liczącego 12 tys. mieszkańców ostrzegł wówczas 56 pracowników, aby nie przesadzali z przerwami. Gdy uznał, że to nie pomogło, kazał usunąć trzy automaty w ratuszu i bibliotece miejskiej. Pracownicy ratusza mają teraz pić kawę w pobliskich barach.

– Wszystkie ostrzeżenia były bezużyteczne. Powiedziano mi, że potrzebne są jaśniejsze zasady. Ale myślę, że wszystko, czego potrzeba, to odrobina zdrowego rozsądku i uprzejmości wobec społeczności i współpracowników – skomentował burmistrz.

Ponadto zalecił pracownikom, by oficjalnie robili przerwę w pracy i wychodzili na zewnątrz, by napić się espresso. – Nie brakuje tu barów kawowych. A jeśli komuś się to nie podoba, może sobie przynieść z domu kawę w termosie.