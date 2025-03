Zainteresowanie wzrosło o 200 procent! Polacy za moment będą szturmować ten kierunek

Choć za oknem nie do końca to widać, to w Polsce mamy już wiosnę, a to w połączeniu ze zbliżającymi się świętami i długim weekendem sprawiło, że Polacy ruszyli z rezerwacjami wyjazdów. I to masowo. Jeden z bardzo popularnych kierunków notuje wzrost na poziomie 200 proc.