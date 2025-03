Ryanair o planach Polaków na Wielkanoc. Dominują dwa kierunki Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Tegoroczna Wielkanoc będzie miała miejsce 20 kwietnia. Wystarczą zatem 4 dni urlopu, żeby w pracy nie pojawić się aż przez 9 dni z rzędu. Naszym turystom nie trzeba tego długo tłumaczyć. Wzrost zainteresowania wyjazdami widać już w biurach podróży, a teraz danymi podzielił się także Ryanair. Przewoźnik wskazuje, że konkurencję zdominują dwa kraje.

Ryanair o Wielkanocy Polaków. Dwa kraje nie mają sobie równych

Już za nieco ponad tydzień, bo dokładnie 31 marca, w życie wejdzie letni rozkład lotów. Ten będzie dosłownie naszpikowany nowymi trasami od Ryanaira. Te na wejście do czołówki najpopularniejszych destynacji będą musiały jednak jeszcze poczekać. Na wielkanocne wyjazdy Polacy wybierają bowiem klasyki.

Z danych Ryanaira wynika, że aż 25 proc. polskich pasażerów na Wielkanoc poleci do Wielkiej Brytanii. Nie jest to duże zaskoczenie, bo to przecież tam mieszka bardzo duża część Polonii. W święta będziemy zatem odwiedzać rodziny, ale i zwiedzać, bo Londynu (najchętniej wybieranego miasta przez Polaków) chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Pamiętajcie tylko o nowych zasadach wjazdu do Wielkiej Brytanii i konieczności posiadania ETA.

Drugim najpopularniejszym kierunkiem na Wielkanoc będą Włochy. Podróż do Italii zarezerwowało 22 proc. pasażerów Ryanaira. Tu jednak będziemy mieli do czynienia z większą różnorodnością jeśli chodzi o miasta. Najczęściej będziemy latać na lotnisko Mediolan-Bergamo, a także do Rzymu. Dużym zainteresowaniem z Katowic i Poznania cieszy się także Bari. Ze stolicy Śląska podróżni chętnie polecą także do Alghero na Sardynii.

Hiszpania trzecim najpopularniejszym kierunkiem na Wielkanoc z Ryanairem

W zestawieniu najpopularniejszych kierunków na Wielkanoc nie zabrakło także uwielbianej przez Polaków Hiszpanii. Tutaj poleci 14 proc. klientów Ryanaira. Bez większych niespodzianek, popularne będzie Alicante, gdzie wielu naszych rodaków kupiło własne domy i mieszkania. Dalej znalazły się urokliwe Malaga i Barcelona.

A co z dalszymi miejscami? 5 proc. podróżnych wybiera się do Irlandii, gdzie także będą odwiedzać bliskich. 5 proc. odwiedzi Grecję i będą to raczej wyjazdy typowo turystyczne. Po 3 proc. Chorwację, Francję i Szwecję.

