Trzaskowski z apelem do kobiet. "Zadajcie partnerowi to pytanie" Fot. Damian Klamka/East News

Reklama.

Trzaskowski z apelem do kobiet. "Zadajcie partnerowi to pytanie"

– Apeluję do wszystkich dziewczyn – dziewczyny jak wasz chłopak, wasz mąż, wasz partner chce głosować na Mentzena zadajcie mu to pytanie: Jak on traktuje kobiety? Bo to, że on sobie nie umie zrobić jajecznicy, to pokazuje, że jest oderwany od rzeczywistości. Większość z nas naprawdę potrafi się ogarnąć samemu – mówił w piątek Rafał Trzaskowski w Kościanie.

O co chodzi? Sławomir Mentzen podczas wywiadu dla Kanału Zero został poproszony o przygotowanie jajecznicy. Choć przyznał, że potrafi wrzucić jajka na patelnię, zaznaczył, że nie gwarantuje, iż będzie to dobra jajecznica. Podczas gotowania zażartował, że jeśli ubrudzi garnitur, to Krzysztof Stanowski zapłaci za pranie. Po przygotowaniu jajecznicy Stanowski spróbował i stwierdził, że jest "okay". Widać było jednak, że polityk przy tym się meczy i nie robi tego regularnie, jeśli w ogóle.

Reklama.

W tym tygodniu Mentzen zabłysnął w poruszeniu kwestii znacznie ważniejszych dla Polek i Polaków, które wcześniej także zostały skomentowane przez Trzaskowskiego.

Taka jest "nowa piątka Mentzena"

– Usłyszałem wczoraj o nowej "piątce Mentzena", pięciu nowych propozycjach. Pierwsza propozycja, że studia mają być płatne, tak mówi Mentzen. 300 tysięcy studentów i studentek dzisiaj studiuje w Polsce za darmo, jest to olbrzymie osiągnięcie naszego kraju i naszej demokracji. To jest propozycja dla młodych ludzi, żeby płacili za studia? – mówił w czwartek polityk, donosząc się do tzw. nowej piątki Mentzena.

Reklama.

– Punkt drugi, o którym słyszałem, to likwidacja 800 plus.(...) Mentzen mówi: likwidujmy 13. i 14. emeryturę, to jest trzeci punkt jego programu. To jest zdrowy rozsądek, na serio? – padło.

– Dwie kolejne propozycje, które chyba są dla nas wszystkich najbardziej bulwersujące, a mianowicie płatna służba zdrowia, to jest coś naprawdę niebywałego – grzmiał Trzaskowski.

I kontynuował: – Piąta rzecz, że lekarze bez uprawnień mają nas leczyć, czyli że jeżeli ktokolwiek ma problem, niech idzie do znachora? Przecież to jest coś naprawdę niebywałego, żyjemy w XXI wieku.

Reklama.

W ten sposób Sławomir Mentzen stworzył nową wersję "piątki Mentzena", która również wywołała ogromne kontrowersje. Jeszcze podczas kampanii wyborczej do Sejmu w 2019 roku w sieci zaczęły krążyć nagrania, na których Mentzen przedstawiał swoje poglądy w sposób skrajnie kontrowersyjny, mówiąc: "Piątka Konfederacji to: nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej".