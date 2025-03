Najtrudniej było określić w tym przypadku kwotę miesięcznych zarobków. Nawet pisząc o klasie średniej , każdy zwykle ma swoje "widełki". Dla przykładu wpisałem więc 5 tys. zł "na rękę", żeby nie była to kwota wyrwana z kosmosu, a jednocześnie pozwalała myśleć nawet o skromnym oszczędzaniu.

Do znalezienia sposobu na planowanie wydatków wykorzystałem podstawową wersję ChatGPT – teoretycznie każdy z was może zrobić coś podobnego, wpisując dowolne kwoty i własne preferencje.

Zapytałem AI, jak oszczędzać na "czarną godzinę"

"Podaj mi najlepsze sposoby, jak odkładać na czarną godzinę. Mieszkam w Warszawie, zarabiam 5 tys. zł na rękę miesięcznie. Uwzględnij koszt za mieszkanie i rachunki w wysokości 3 200 zł" – taką formułkę wpisałem na początek. Powiedzmy, że to wersja dla singla, który wynajmuje kawalerkę w stolicy.

Na wstępie ChatGPT przytomnie stwierdził, że "poduszka" finansowa w takim przypadku powinna pokrywać od trzech do sześciu miesięcy kosztów życia. "Jeśli miesięczne wydatki wynoszą np. 3 500 zł, to optymalna rezerwa to 10 500 – 21 000 zł" – przeczytałem.