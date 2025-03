W nocy 14 lutego dron naruszył osłonę ochronną, znaną również jako "New Safe Confinement" (NSC). Doprowadziło to do pożaru, który spowodował znaczne uszkodzenia konstrukcji dachu. Pożar został ugaszony dopiero 7 marca, trzy tygodnie po uderzeniu. – Głównym zadaniem jest załatanie dziury o powierzchni około 15 metrów kwadratowych, ale także ponad 200 małych otworów wywierconych w kadłubie podczas akcji gaśniczych – mówi Hryhorij Iszczenko, który kieruje ukraińską agencją państwową odpowiedzialną za strefę wokół elektrowni w Czarnobylu. Według Iszczenki eksperci z instytutów badawczych przybędą na miejsce w najbliższych dniach i rozpoczną badanie powłoki ochronnej. – Wstępne zalecenia dotyczące prac naprawczych powinny być dostępne w ciągu miesiąca – powiedział ekspert DW.