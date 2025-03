Fot. Mary Evans / All Film Archive / East News

W 1969 roku stacja telewizyjna ZDF wypuściła szwedzko-niemiecki serial dla dzieci będący adaptacją prozy Lindgren. W roli rudowłosej protagonistki obsadzono Inger Nilsson. Aktorka miała tyle samo lat, co odgrywana przez nią postać, gdy stanęła po raz pierwszy na planie zdjęciowym przygodowej produkcji.

Jak wygląda dziś Inger Nilsson? Gwiazda "Pippi Langstrumpf" ma dziś 65 lat (FOTO)

Co ciekawe, aktorka nigdy nie przeczytała ani książek Lindgren, ani scenariusza. Przed kręceniem scen reżyser Olle Hellbom siadał z nią i tłumaczył jej, co ma zrobić lub powiedzieć, kiedy stanie przed kamerą. Pracę w telewizji postrzegała jako plac zabaw.

W wywiadzie z Ehlion Nilssen wyznała, że po emisji serialu o Pippi setki dziennikarzy gromadziło się pod jej domem i śledziło ją, gdy m.in. szła do szkoły.

Po występie, który rozsławił ją w całej Europie, dziecięca gwiazda telewizji zaczęła szkolenie jako sekretarka medyczna w Sztokholmie. W 1977 roku próbowała zrobić karierę muzyczną – wydała nawet singiel zatytułowany "Keep on Dancing". Później wróciła do aktorstwa, ale tym razem związała się na dłużej z teatrem.