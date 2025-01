Pierwsza część telewizyjnej serii zatytułowanej "Ania z Zielonego Wzgórza" ukazała się w 1985 roku i stała się kultowa m.in. w Polsce. Adaptacja słynnej książki Lucy Maud Montgomery zabrała nas do Nowej Szkocji , gdzie tytułowa rudowłosa bohaterka została adoptowana przez starsze rodzeństwo Cuthbertów, które początkowo chciało przygarnąć jakiegoś silnego chłopca do pomocy na farmie. Matthew i Maryla szybko jednak pokochali rozgadaną sierotę i zapewnili jej dach nad głową.

"Ania z Zielonego wzgórza" z lat 80. Jak wygląda teraz aktorka Megan Follows?

Co ciekawe, Follows nie była pierwszym wyborem do roli rudej gaduły. W wywiadzie z Tomem Powerem w podcaście "Q" wyznała, że musiała walczyć o ten angaż. – Na szczęśnie miałam wtedy kilku zwolenników w CBC. [...] Zawsze będę za to niesamowicie wdzięczna – powiedziała.