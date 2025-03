Lubelska policja poinformowała w poniedziałkowym komunikacie, że 19-latek został doprowadzony do prokuratury przez funkcjonariuszy z komendy w Chełmie. Sprawca śmiertelnego wypadku został przesłuchany i usłyszał zarzuty.

Śmiertelny wypadek w Chełmie: samochód z nastolatkami dachował

Jak informowaliśmy na naTemat.pl, w niedzielę 30 marca nad ranem doszło do tragicznego wypadku w Chełmie (woj. lubelskie). Samochód, którym podróżowało dziesięciu nastolatków, uderzył w słup oświetleniowy i dachował. Dwie osoby zginęły na miejscu.

Pozostałych uczestników zdarzenia przewieziono do szpitala. Według ostatnich doniesień wszyscy, poza jedną ranną osobą, zostali już wypisani. 19-letni kierowca również trafił do szpitala, ale po udzieleniu pomocy został wypisany i zatrzymany przez policję, a następnie przewieziony do policyjnej izby zatrzymań.