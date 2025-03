Lubelska policja poinformowała, że według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy z Chełma, 19-letni kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. W wyniku tego zjechał z trasy, uderzył toyotą "w słup latarni oświetleniowej, następnie w ogrodzenie posesji doprowadzając do przewrócenia się pojazdu".

Jak podano "autem podróżowało łącznie 10 osób z powiatu chełmskiego w wieku od 16 do 19 lat". Niestety, dwóch 18-letnich pasażerów zginęło na miejscu z powodu odniesionych obrażeń. Pozostałe osoby były przytomne, doznały obrażeń i zostały przetransportowane do szpitala. Do placówki medycznej trafił także kierowca.