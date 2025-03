Nawet gdyby sąd uznał, iż Zbigniew Ziobro powinien trafić do aresztu, nie stałoby się to szybko. Ziobro zapewne złożyłby apelację od wyroku. Taką apelację może też złożyć wnioskująca o areszt komisja – jej przewodnicząca Magdalena Sroka już to zapowiedziała.