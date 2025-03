Jednym z żołnierzy, którzy mieli zginąć (nie podano jeszcze oficjalnie nazwisk), ma być sierżant Edvin Franco. Jego żona Georgia Franco powiedziała ostatnio 11 Alive News z Atlanty, że 25-latek był mechanikiem czołgów w Fort Stewart w Hinesville w stanie Georgia, zanim wstąpił do wojska w 2018 roku.

Żony dwóch żołnierzy z USA zabrały głos

Kobieta podkreśliła, że sierżant Franco pochodzi z Glendale w Kalifornii i był "dumny ze swojej roli". Para poznała się w 2022 roku dzięki aplikacji randkowej, po tym jak Georgia ogłosiła, że ​​przeprowadziła się z Karoliny Południowej do Georgii.

– To historia miłosna z Bumble. Wiecie, idealna bajka – powiedziała. Para powitała na świecie swoje pierwsze dziecko w październiku ubiegłego roku. Trzy miesiące później jej mąż został wezwany do wyjazdu na Litwę . – Mieliśmy szczęście, mieliśmy okazję rozmawiać codziennie – dodała jego żona.

"Mój mąż to dobry i honorowy człowiek. Kiedy do mnie mówi, czuję spokój. W ostatnim czasie wracam do jego filmów na YouTube i chciałam podzielić się z wami jego pasją. Jego przyjaciele zawsze mówili, że znajdują pocieszenie w jego słowach. Jego głos będzie słyszany bez względu na wszystko" – napisała kilka dni wcześniej Kaii Duenez na Facebooku. Pasją męża, o której wspomniała, jest wędkowanie.