Prawica oburzona na zwolnienie Ryszarda Cyby. Dlaczego? Wyjaśniamy w naTemat Polityki

Wyjście Ryszarda Cyby z więzienia to jedna z tych spraw, w których łatwo krzyczeć, manipulować i podburzać ludzi licząc na to, że nie będą myśleć i pamiętać. I PiS skwapliwie z tego korzysta. Komu się spodoba, że zabójca wychodzi na wolność przed odbyciem kary? Nikomu, niezależnie od poglądów politycznych. Tyle że to nieprawda, bo Cyba nie jest na wolności. W programie naTemat Polityki wyjaśniamy, o co tak naprawdę chodzi PiS-owi, który rozpowszechnia taką wersję.