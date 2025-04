– Zdjęcia, nagrania z telefonów, odszyfrowane komunikaty dowódców na rosyjskich kanałach łączności – nie da się im zaprzeczyć. Wiemy dobrze, kim są sprawcy (rosyjskich zbrodni w Ukrainie) – stwierdziła w Parlamencie Europejskim Kaja Kallas . Wysoka Przedstawicielka UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa dodała, że „z obecną technologią bezkarność jest praktycznie niemożliwa”. Zapowiedziała dalsze działania UE na rzecz pociągania ich sprawców do odpowiedzialności.

Kallas o wywózkach ukraińskich dzieci do Rosji

– Według organizacji Save the Children od inwazji Rosji około 4 milionów dzieci w wieku szkolnym doświadczyło przerw w edukacji. Prawie 4 tys. instytucji edukacyjnych Ukrainy zostało uszkodzonych, ponad 10 proc. infrastruktury edukacyjnej – zniszczonych. Ataki na placówki służby zdrowia zagroziły życiu dzieci, w tym tych z przewlekłymi chorobami – wyliczała. Jak zaznaczyła, wskaźnik liczby urodzeń w Ukrainie spadł w czasie wojny o 30 poc., a współczynnik dzietności jest jednym z najniższych.

Kallas przypomniała, że UE jest częścią koalicji na rzecz powrotu ukraińskich dzieci do ojczyzny i że obłożyła sankcjami ponad 70 osób uczestniczących w procederze wywózek dzieci do Rosji i ich wynaradawianie. Wspomniała też o innych rosyjskich zbrodniach –torturach, egzekucjach, przemocy seksualnej wobec cywili i jeńców wojennych i zapowiedziała, że UE będzie „podnosić te sprawy w każdej okazji, gdy będzie to możliwe”.