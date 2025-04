FAZ o planach migracyjnych: bez pomocy sąsiadów się nie uda. Fot. PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS/Polska Press/East News

Podczas trwających w Berlinie rozmów koalicyjnych niemieccy chadecy i socjaldemokraci zgodzili się na zapis w umowie dotyczący odsyłania na granicach migrantów również w przypadku, gdy zwrócą się oni o azyl w Niemczech. Ma to być realizowane "w porozumieniu z naszymi europejskimi sąsiadami". Jednak już wkrótce okaże się, jak groźny jest ten zapis – zarówno dla koalicji, jak i dla współpracy europejskiej – pisze we wtorek (1.04.2025) niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Gazeta opisuje sytuację we Frankfurcie nad Odrą na granicy polsko-niemieckiej. "Jeżeli odsyłanie gdziekolwiek ma się udać, to właśnie tutaj" – pisze autorka artykułu Mona Jaeger. Szef Policji Federalnej we Frankfurcie nad Odrą Torsten Ebert mówi gazecie o "bardzo dobrej współpracy z polskimi kolegami".

"Oba kraje mają nowoczesny traktat policyjny i istnieją wspólne biura. Starają się nauczyć przynajmniej trochę języka drugiej strony. Niemieccy i polscy policjanci pełnią wspólne patrole w obszarze przygranicznym. Niemcy w typowych niebieskich mundurach, Polacy w wojskowym kamuflażu. Niemieccy sąsiedzi podchodzą do sprawy bardzo poważnie" – pisze "FAZ".

Mniej migrantów dociera do granicy

Dodaje, że w minionych miesiącach sytuacja migracyjna nieco się poprawiła. Z Białorusi przez Polskę dociera mniej osób. Ebert podkreśla, że Polska zrobiła bardzo dużo, aby opanować sytuację, np. budując płot na granicy z Białorusią.

"Jednak Polacy pod rządami premiera Donalda Tuska spodziewają się teraz, że Niemcy zajmą twarde stanowisko. I tym razem Warszawa naprawdę chce być w to włączona. Nie tak, jak w przypadku wprowadzenia kontroli granicznych we wrześniu 2023 r., kiedy poczuła się zaskoczona przez Berlin. Tak więc i teraz pojawia się pytanie: czy Polska musi zgodzić się na planowane odsyłanie osób ubiegających się o azyl? Czy tylko zostać poinformowana z pewnym wyprzedzeniem?" – pyta "FAZ".

Jak dotąd odsyłano jedynie osoby, które nie spełniały warunków wjazdu do Niemiec i nie zwróciły się o azyl. Według cytowanych przez "FAZ" danych w 2024 roku Policja Federalna we Frankfurcie nad Odra odnotowała 5199 przypadków nielegalnego wjazdu albo prób przekroczenia granicy. 4203 osoby zostały odesłane. Jedynie 340 osób poprosiło o azyl w 2024 r.

"Byli to przede wszystkim Ukraińcy, którzy w ogóle nie muszą prosić o azyl, aby wjechać do Niemiec" – pisze "FAZ". Drugą największą grupą byli Afgańczycy, a po nich Syryjczycy i Etiopczycy. Dane dotyczą 80-kilometrowego odcinka granicy polsko-niemieckiej, za który odpowiada Policja Federalna we Frankfurcie nad Odrą.

Ogromne koszty

"FAZ" zwraca uwagę, że odsyłanie migrantów z granicy wymaga nie tylko infrastruktury, ale i rozszerzenia dotychczasowych kontroli granicznych.

"Według funkcjonariuszy potrzebnych byłoby jeszcze więcej stałych punktów kontrolnych niż obecnie, a koszty personelu byłyby ogromne. Należałoby również zapewnić, że polscy funkcjonariusze wezmą daną osobę pod swoją opiekę i uniemożliwią jej ponowną próbę w następnym punkcie kontrolnym. Zależałoby to zatem od woli współpracy krajów sąsiednich" – wskazuje gazeta.

Sceptyczny w sprawie powodzenia planów przyszłej koalicji jest pełnomocnik ds. Policji Federalnej Uli Grötsch, który sam był w przeszłości strażnikiem granicznym. Każdego roku policja federalna otrzymuje 1000 nowych etatów. Zwiększenie tej liczby nie jest możliwe, mówi Grötsch.

Nie wiadomo nawet, gdzie jeszcze pomieścić nowych funkcjonariuszy. Brak budynków i potrzeba ich renowacji to główny problem Policji Federalnej. Nawet teraz 30 procent nowo zatrudnionych funkcjonariuszy odchodzi w ciągu pierwszych pięciu lat – pisze "FAZ".

Grötsch przypomina, że obecne kontrole graniczne uzasadniano koniecznością opanowania sytuacji migracyjnej. "A czyż liczba azylantów nie spadła w ubiegłym roku o 30 procent w porównaniu z rokiem 2023?" – wskazuje.

