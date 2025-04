To prawdopodobnie ostatnia wizyta Annaleny Baerbock w Kijowie w roli minister spraw zagranicznych Niemiec. Na miejscu Baerbock ostrzegła Stany Zjednoczone , by nie dały się nabrać na oszustwa Władimira Putina .

– To Putin gra na czas, nie chce pokoju i naruszając prawo międzynarodowe, kontynuuje swoją wojnę agresji – powiedziała we wtorek rano (01.04.2025) szefowa niemieckiego MSZ na początku swojej pożegnalnej wizyty w Kijowie. Dodała, że Niemcy zapewnią Ukrainie kolejne 130 mln euro pomocy humanitarnej i funduszy stabilizacyjnych w związku z trwającymi rosyjskimi atakami.

Ukraina jest gotowa do natychmiastowego zawieszenia broni, a Putin „symuluje gotowość do negocjacji, ale nie odstępuje ani na milimetr od swoich celów” – zaznaczyła Annalena Baerbock.

Dziewiąta wizyta od ataku Rosji

Szefowa niemieckiej dyplomacji przyjechała do Kijowa specjalnym pociągiem. Ze względów bezpieczeństwa wizyta była utrzymywana w tajemnicy. Jest to jej jedenasta podróż do Ukrainy jako minister spraw zagranicznych Niemiec i dziewiąta od rozpoczęcia rosyjskiej wojny agresji w lutym 2022 roku.