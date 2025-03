Polska granica celem hybrydowej wojny

Jak podkreślił autor, w ciągu jednego dnia, 26 marca doszło do 180 podobnych incydentów granicznych. Kryzys na polsko-białoruskiej granicy trwa od lata 2021 roku. Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka wpycha migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki do Polski, a tym samym do UE. Celem jest „zdestabilizowanie Polski za pomocą nielegalnej migracji”. Z polskiego punktu widzenia mamy do czynienia z wojną hybrydową. Działania Białorusi wspierane są przez Władimira Putina – pisze Fritz.