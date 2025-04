Val Kilmer nie żyje. Gwiazdor "Batmana" i "Top Guna" miał 65 lat

We wtorek 1 kwietnia w Los Angeles zmarł Val Kilmer – poinformował "The New York Times". Amerykański aktor był znany m.in. z roli Batmana i porucznika Toma "Icemana" Kazansky'ego w "Top Gun". Miał 65 lat.