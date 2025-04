Drzewiecka oficjalnie w TVP

Teraz już wiadomo, że nowym etapem w karierze Drzewieckiej będzie TVP . W środę (2 kwietnia) dziennikarka pojawiła się w " Pytaniu na śniadanie ", gdzie oficjalnie przywitano ją w gronie pracowników Telewizji Polskiej. – Jest stres, bo mimo że w mediach pracuję już 16 lat, to jednak jest to nowe miejsce, nowa rzeczywistość. W sumie to jest mieszanka stresu z ekscytacją i radością – przyznała sama zainteresowana.

Zdradziła też, co skłoniło ją do tej decyzji o przejściu do TVP. – Misyjność i różne możliwości związane z muzyką, które się tutaj odbywają, są kuszące. Muzyka to mój departament, jestem przede wszystkim dziennikarzem muzycznym. Nie mogę się doczekać tych wszystkich projektów – dodała.