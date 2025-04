– Przez 70 lat Radio Wolna Europa dawało nadzieję tym, którzy byli w uścisku kontrolowanych przez państwo mediów i cenzury. Mówiło Polakom, co się dzieje u Węgrów, a Estończykom – co u Kazachów. I dostarczało informacji do tych krajów, gdzie panowała cenzura – tak Marta Kos, komisarz UE ds. rozszerzenia, rozpoczęła debatę w Parlamencie Europejskim, zwołaną w reakcji na decyzję USA o zatrzymaniu finansowania słynnej rozgłośni.