Karczewski jako wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej był zapraszany na wiele uroczystości i wydarzeń organizowanych przez Kancelarię Prezydenta. Andrzej Duda miał go wziąć na wizytę w Mongolii. Z posłem Krzysztofem Truskolaskim (PO) leciał do Burkina Faso. Zaufany prokurator Ziobry, Ryszard Rafalski miał szukać do niego kontaktu. I ciągle mowa o biznesmenie, który – jak uważa prokuratura – chciał dać kenijskiemu urzędnikowi łapówkę w wysokości ponad 25 mln zł, by dostać zamówienia na ponad 300 mln zł.