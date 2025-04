– Giertych to jest człowiek, który, mam nadzieję, resztę życia spędzi w więzieniu – dodał. Kaczyński uznał, że do jego skazania byłby właściwy art. 127 kodeksu karnego. Ten przepis mówi o zamachu stanu.

– Pani Wrzosek – mam nadzieję – skończy tam, gdzie powinna skończyć, to znaczy w państwowych zakładach karnych i na to bardzo, bardzo długie lata – dodał.

Prokuratura i śmierć Barbary Skrzypek

Dziś (3 kwietnia) o godz. 9.30 Jarosław Kaczyński pojawił się w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga. Do prokuratury wezwani zostali również prokurator Ewa Wrzosek, austriacki przedsiębiorca Gerald Birgfellner, a także syn oraz mąż Barbary Skrzypek.

– Uważam, że doszło do poważnego przestępstwa, ale o tym będę już mówił z prokuratorem – stwierdził Kaczyński przed wejściem do prokuratury.

– Mieliśmy tu do czynienia z sytuacją skandaliczną, kryminalną – dodał. Mówił też, że rozmawiał z Barbarą Skrzypek niedługo przed jej śmiercią i prosił, by zgłosiła się do lekarza.