Kiedy żona może dostawać pensję męża od razu na konto?

Kodeks pracy ( art. 84 ) uniemożliwia pracownikowi zrzeczenia prawa do wynagrodzenia lub przeniesienie tego prawa na inną osobę. Jest jednak wyjątek od tej reguły, o którym mówi z kolei art. 28. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego . Muszą jednak zachodzić konkretne przesłanki, by nasze wynagrodzenie zostało przekierowane na małżonka.

Jeśli małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu (czyli razem mieszkają i prowadzą gospodarstwo domowe, więc np. nie mogą być w separacji), ale mąż wymiguje się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, żona ma prawo wystąpić do sądu o to, by jego wynagrodzenie trafiało na jej konto.