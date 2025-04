Podlaski Bon Turystyczny. Jakie warunki trzeba spełniać? Fot. Andrzej Zbraniecki/East News

"Podlasie to jeden z najbardziej malowniczych, ale wciąż niedocenianych regionów Polski. Dzika przyroda, unikalna kultura i wielokulturowe dziedzictwo sprawiają, że jest to idealne miejsce na wypoczynek. Niestety w ostatnich latach turystyka w tym rejonie znacznie osłabła. Kryzys migracyjny, budowa muru na granicy z Białorusią i nieustanna obecność uzbrojonych żołnierzy odstraszyły wielu podróżnych" – czytamy w NaTemat.

Podlaski Bon Turystyczny. Jakie warunki trzeba spełniać?

Dlatego też samorząd województwa uruchomił nowy program o nazwie "Podlaski Bon Turystyczny". Jakie wymagania trzeba spełniać?

Trzeba być osobą pełnoletnią (nie trzeba mieć dzieci) Mieszkać w Polsce, ale w innym województwie niż Podlaskim Trzeba wykupić co najmniej 2 noclegi w jednym z obiektów zgłoszonych do programu Bon można wykorzystać tylko raz (tzn. na jedną rezerwację, niezależnie od liczby osób korzystających z noclegu) Nie można go użyć na już dokonanych rezerwacjach

I to w zasadzie najważniejsze ograniczenia. Regulamin w formacie PDF znajdziecie na tej stronie. Bon generowany jest cyfrowo i zostaje przypisany do numeru telefonu turysty. Wysokość dopłaty zależy od standardu miejsca noclegowego.

Jakie są dopłaty do wypoczynku w ramach Bonu Turystycznego na Podlasiu?

200 zł – kempingi, pola biwakowe, schroniska, hostele, kwatery agroturystyczne i pokoje gościnne, 300 zł – hotele jedno- i dwugwiazdkowe, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, ośrodki wypoczynkowe, apartamenty, wille, dworki, zamki i pałace, 400 zł – hotele trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowe.

Pierwsi turyści będą mogli skorzystać z bonów już 20 kwietnia, czyli w Wielkanoc. Dofinansowanie będzie przyznawane co miesiąc, a niewykorzystane środki przejdą na kolejne miesiące. Osoby planujące pobyt w kwietniu i maju muszą złożyć wniosek między 20 kwietnia a 31 maja. Kolejna pula bonów obejmie noclegi od 1 czerwca do końca 2025 roku.

Właściciele obiektów noclegowych mogą zgłaszać się do programu do 11 kwietnia 2025 roku, wypełniając formularz na stronie internetowej. Warunkiem jest prowadzenie działalności w województwie podlaskim przez co najmniej sześć miesięcy oraz brak zaległości w ZUS i urzędzie skarbowym.