Lista kandydatów do walki o fotel prezydenta jest naprawdę długa. PKW pokazało ostateczną listę

Termin zgłaszania kandydatów do tegorocznych wyborów prezydenckich minął w piątek o godzinie 16. Aby wystartować, kandydaci musieli złożyć w siedzibie PKW co najmniej 100 tysięcy podpisów popierających ich kandydaturę. Udało się to 17 kandydatom.