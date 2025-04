Awantura Sejmie. Macierewicz starł się z posłem KO

– One są kłamliwe, one mają na celu za wszelką cenę bronić pana Tuska – stwierdził poseł PiS . – Konwencja chicagowska miała na celu oddać wszystkie dowody Rosjanom. Tak się stało. Pan teraz powtarza dowody rosyjskie – dodał.

Polityk KO uznał, iż niedopuszczalne, "że tyle lat zgadzamy się na to, aby popierać te kłamstwa pana Macierewicza". – Te kłamstwa, gdzie dzisiaj po raz kolejny próbuje się budować politykę na grobach ludzi. Przestańcie to robić. Widzicie, że w sondażach spadacie i próbujecie wzmacniać swój twardy elektorat. Jest mi wstyd, że polscy politycy coś takiego robią – podkreślił Witczak.

Macierewicz wówczas porównał, to co mówił poseł KO, do tego, jak komuniści mówili o Polakach zabitych w Katyniu. – W tym samolocie byli wybitni politycy, niezależnie od partii, do której należeli. I dzisiaj należy im się szacunek – przypomniał mu polityk KO. – Pan niszczy szacunek, pamięć historyczną i to jest niegodne – dodał.