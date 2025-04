To Nitras miał wpłacić grzywnę "za orlika". Prezydent Puław nie gryzie się w język

Prezydent Puław Paweł Maj nie trafi do więzienia. W piątek okazało się, że ktoś wpłacił 5 tys. zł grzywny nałożonej przez sąd na Urząd Miasta. W sobotę portal TVP Info podał, że to minister sportu Sławomir Nitras miał dokonać wpłaty. Samorządowiec już to skomentował i nie gryzł się w język.