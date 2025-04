Mamy kalekie i bezduszne prawo. Mam nadzieję, że moja odsiadka spowoduje, że zaczną się realne działania i zmiany, bo zgłaszam to już bardzo długo m.in. w ministerstwach. Jeśli miasto zapłaciłoby tę karę 5 tys. zł, to niczego by to nie zmieniło. To kara za to, że dzieci ćwiczą po lekcjach na boisku. Smutne, ale takie są realia.

Paweł Maj Prezydent Puław