Minęły trzy miesiące od zaginięcia Karoliny , a jej los nadal pozostaje nieznany. Tatiana Wróbel obawia się, że jakby tego było mało może stracić opiekę nad wnukami. – Dzieci trzymają mnie przy życiu, Fabian i Tymoteusz, tyle mi zostało po Karolinie. Teraz okazuje się, że i to mogę stracić. Dla mnie nie ma już życia – wyznaje w rozmowie z "Faktem".

Jak podaje dziennik, Sąd Rodzinny w Pszczynie nie wydał jeszcze decyzji w tej sprawie, ale według informacji, które uzyskała Tatiana Wróbel od pracowników opieki społecznej, nie spełnia ona wymagań, by zostać rodziną zastępczą dla wnuków. Kobieta popełniła poważny błąd – sięgnęła po alkohol, mimo że miała dzieci pod opieką (szczegóły poniżej).

Niedawno powiedziała im, że jedzie na rozprawę do "pana sędziego", który zdecyduje, czy będą musiały zamieszkać z kimś innym. Wróbel przekazała, że źle przeszła testy psychologiczne.

– Jak ja mogę przejść je pomyślnie? Jestem w stresie. Szukają mojej córki. Nie ma godziny, żebym o niej nie myślała, co się z nią dzieje, czy jej jakaś krzywda się dzieje, co się z nią stało? Zawsze sobie w życiu radziłam, na nikogo nie liczyłam, teraz to wszystko mnie przygniata. Człowiek czuje taką bezradność. Myślę o córce, o wnukach i tak wkoło myśli kołaczą się – opowiada.