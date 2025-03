Zaginięcie Karoliny Wróbel. Podejrzany Patryk B. może wyjść z aresztu

Prokuratura czeka na dodatkową ekspertyzę z zakresu algologii, by potwierdzić lub wykluczyć obecność podejrzanego w tym rejonie. Decyzja o dalszym areszcie dla Patryka B. musi zapaść do 27 marca. Jeśli do sądu nie wpłynie wniosek o przedłużenie aresztu, to podejrzany opuści zakład już 10 kwietnia.