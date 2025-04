– Jestem zdumiona działaniami wszystkich koleżanek i kolegów w Lewicy, bo uważamy, że to działanie wokółwyborcze. Natomiast partia Razem miała szansę wejść do rządu. Mieli szanse wziąć odpowiedzialność za działanie państwa. Jeżeli mają tak dobre pomysły, to dlaczego z tego nie skorzystali? – zareagowała ostro Nowacka na przytoczone przez prowadzącego zarzuty wygłaszane przez polityków Lewicy, że zmiana składki zdrowotnej wpłynie na zdrowie i życie pacjentów.