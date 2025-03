– Wykonam umowę koalicyjną. I jeżeli Sejm wybierze Włodzimierza Czarzastego na marszałka, to będzie marszałkiem, tu nie ma żądnych wątpliwości co do tego. Natomiast na miejscu Lewicy zachowałbym trochę ostrożności, jeżeli chodzi o prezentowanie swojej siły i swojego potencjału – powiedział w piątek w Piasecznie Szymon Hołownia z Polski 2050.