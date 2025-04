"Robić zapasy"

– To ważne, aby obywatelki i obywatele mieli w domu awaryjne zapasy na wypadek sytuacji nadzwyczajnych, aby w razie potrzeby móc pomóc swoim rodzinom, otoczeniu, a nawet móc ratować życie – przekazał rzecznik MSW.

"Handelsblatt" zaznacza, że tego typu rozważania nie są bezpodstawne. "To że Europie może grozić duża wojna, uznawane jest od dawna za realistyczny scenariusz" – czytamy. Gazeta przypomina analizy przygotowane przez niemiecki wywiad BND oraz niedawną wypowiedź generalnego inspektora niemieckiej Bundeswehry, według którego Rosja będzie gotowa do ataku na terytorium NATO w przeciągu czterech do siedmiu lat.