Pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę trwa już ponad trzy lata, ale agresja Kremla zaczęła się znacznie wcześniej i objawiła się konfliktem w Donbasie w 2014 roku i zajęciem Krymu . Radosław Sikorski podkreśla też, że Moskwa nie prowadzi wojny tylko przeciwko Ukrainie. Kraj ten od wieków dąży do odbudowy swojego imperium kosztem innych państw.

– Rosja wielokrotnie najeżdżała nas (Polskę – red.) w ciągu ostatnich 400 lat, więc kiedy jesteśmy zagrożeni, musimy traktować to poważnie – powiedział minister w hiszpańskiej stacji RTVE. Radosław Sikorski przypomniał, że nasz kraj przez wieki zmagał się z rosyjską dominacją i wie, jak groźne są ambicje Kremla.

Sikorski ostrzega Hiszpanię przed Rosją

Sikorski podczas wywiadu w hiszpańskiej RTVE zwrócił uwagę, że rosyjska agresja nie ogranicza się wyłącznie do działań zbrojnych. Putin prowadzi wojnę hybrydową, szerząc dezinformację i próbując destabilizować sytuację polityczną w krajach Zachodu.

– Nigdy nie byliście okupowani przez Rosję i prawdopodobnie nigdy nie będziecie, ale rosyjska dezinformacja również przychodzi do was. Rosja próbuje również manipulować sytuacją wewnętrzną i promować różne podziały w Hiszpanii. Wiemy, że próbuje przeprowadzić wojnę hybrydową w Europie – ostrzegł Sikorski, zwracając się do Hiszpanów.