Kiedy z wyprzedzeniem wiemy, o nadciągający pomiarze, zdejmujemy nogę z gazu. Czasem jednak dopiero zauważamy fotoradar, kiedy go mijamy lub dowiadujemy się po fakcie, że stał tam, gdzie jechaliśmy. Czy jeśli jechaliśmy trochę szybciej, niż powinniśmy, to mamy powody do zmartwień? To... zależy.