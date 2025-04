Teoretycznie "trzynastka" wynosi tyle, ile najniższa emerytura, a ta po marcowej wzrosła do 1878,91 zł. To jednak bazowa kwota. I to brutto (netto to 1709,81 zł). W praktyce ZUS w kwietniu przekazuje seniorom kwotę pomniejszoną o potrącone, indywidualne składki i ewentualny podatek.