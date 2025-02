O tyle wzrosną emerytury po marcowej waloryzacji (5,5 proc.). Niektórzy praktycznie nie odczują podwyżki

No dobrze, to w takim jakich razie podwyżek możemy się spodziewać? Wypisałem przykładowy kwoty brutto świadczeń od 500 zł (bo są osoby, które nie wypracowały odpowiedniego stażu, by się załapać na najniższą emeryturę) do 5000 zł. Po lewej są obecne emerytury, po prawej te, które będą od marca, a w nawiasie jest różnica, czyli właściwa podwyżka.