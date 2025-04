"GPW informuje, że notowania (sesja) w dniu dzisiejszym ze względu na bezpieczeństwo obrotu zostaną zawieszone na wszystkich rynkach od godz. 15:15 do 16:15" – przekazała giełda w poniedziałek po południu w pierwszym komunikacie operacyjnym, co cytowała TVN24 Biznes.

GPW wstrzymała notowania na godzinę. Tak to ostatecznie wyjaśniono

Co jednak było dokładną przyczyną zamknięcia giełdy na godzinę? "Czasowe zawieszenie notowań w dniu 7 kwietnia 2025 roku wynikało z rekordowej liczby zleceń maklerskich od początku sesji, co mogło doprowadzić do zachwiania stabilności systemu transakcyjnego" – przekazała Giełda Papierów Wartościowych w nowym komunikacie, co cytuje "Rzeczpospolita".