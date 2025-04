Jack Schlossberg to prawnik, dziennikarz, a prywatnie syn Caroline Kennedy i jedyny wnuk pary prezydenckiej – Johna F. Kennedy'ego i Jacqueline Kennedy Onassis. Dziś 32-latek aktywnie komentuje to, co dzieje się na amerykańskiej scenie politycznej, wykorzystując przy tym często satyrę. Niektóre jego wpisy wywołują jednak oburzenie.