1. Gaslighting – podważanie rzeczywistości

2. Nadmierne komplementy i "love bombing"

3. Unikanie odpowiedzialności

Manipulatorzy rzadko przyznają się do błędów. Zamiast tego, przerzucają winę na innych lub usprawiedliwiają swoje działania w sposób, który sprawia, że to ofiara czuje się winna. Na przykład mogą powiedzieć: "Gdybyś nie był tak wrażliwy, to by cię nie zraniło" – czytamy na stronie ​powerofpositivity.com.