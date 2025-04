1. Programista / Inżynier oprogramowania

Praca zdalna w IT cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Programiści specjalizujący się w tworzeniu aplikacji internetowych czy mobilnych mogą liczyć na zarobki od 8 000 do nawet 20 000 czy 30 000 zł brutto miesięcznie, w zależności od doświadczenia, technologii oraz wielkości firmy. Zawód ten nieustannie się rozwija, a zapotrzebowanie na specjalistów jest bardzo duże. Na portalach takich jak pracuj.pl oraz No Fluff Jobs można znaleźć wiele ofert pracy zdalnej w tej branży.

2. Analityk danych / Data Scientist

3 . Specjalista ds. marketingu internetowego

Marketing cyfrowy to obszar, w którym praca zdalna nabiera szczególnego znaczenia. Specjaliści ds. marketingu online, SEO, SEM oraz content marketingu mogą zarabiać od 5 000 do 15 000 zł brutto miesięcznie. Wielu z nich pracuje zarówno na etacie, jak i jako freelancerzy. Informacje o zarobkach oraz trendach na rynku można znaleźć na stronach wynagrodzenia.pl czy LinkedIn .

4. Grafik komputerowy / Projektant UX/UI

5. Copywriter / Content Writer

6. Tłumacz / Specjalista ds. lokalizacji

7. Konsultant IT / Doradca technologiczny

Konsultanci IT doradzają firmom w zakresie wdrażania nowych technologii, optymalizacji systemów i rozwiązań informatycznych. Wynagrodzenia w tej branży mogą sięgać od 8 000 do 18 000 zł brutto miesięcznie, w zależności od skali projektów oraz doświadczenia eksperta. Źródła informacji o ofertach pracy to m.in. LinkedIn i Indeed.