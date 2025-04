13 trików na schowanie pieniędzy w domu. Pokazał to na filmiku Fot. Smart Fox / YouTube

Reklama.

Przechowywanie gotówki w domu ma swoje wady i zalety. W dobie oszustw internetowych i telefonicznych lepiej jest jednak zawsze mieć coś schowanego na wszelki wypadek. Zresztą zachęcają do tego same banki w związku z rosnącym zagrożeniem cyberatakami.

Jeśli (odpukać) złodziej włamie się do naszego domu lub mieszkania, to zwykle ma niewiele czasu na sprawdzenie wszystkich potencjalnych miejsc z naszymi oszczędnościami. Dlatego nawet najprostsze i najbardziej oczywiste sposoby mogą być bardzo efektywne.

13 sposobów na schowanie pieniędzy w domu. Nie zawsze potrzeba wiele, by były skuteczne

Twórca youtube'owego kanału "Smart Fox" zaprezentował różne miejsca lub przedmioty, do których możemy schować pieniądze. Nie potrzeba do tego wielkich nakładów finansowych (choć czasem przyda się wiertarka i sporo torebek strunowych), ale niektóre wymagają odrobiny wysiłku, by je zaaranżować.

Reklama.

Nie wszystkie są idealne, ale niektóre są naprawdę pomysłowe i mało kto wpadnie, by szukać tam pieniędzy. Wypisałem je poniżej w skrócie, ale najlepiej jest sobie obejrzeć też filmik, by zobaczyć, jak to działa i jak je przygotować.

Zakrętka od np. Nutelli (ma pod spodem okrągły "kartonik", który możemy wyjąć i tam schować kasę). Pojemnik na odpadki w dziurkaczu (przyda się więc większy dziurkacz). Świeca (po wywierceniu otworu od spodu grubszym wiertłem, możemy tam schować rulonik). Opakowanie na podpaski (potem możemy je schować do paczki z pozostałymi). Przyczepienie pieniędzy z tyłu kaloryfera silnym magnesem. Rolka papieru toaletowego umieszczona w słoiku pełnym ryżu (pieniądze trzeba zabezpieczyć folią po obu stronach rolki). Plastikowy pojemnik (np. na jedzenie) ukryty pod doniczką w osłonce (musi być to bardzo szczelne). Automatyczny odświeżacz powietrza (gotówkę trzeba owinąć wokół puszki z aerozolem) Przyklejenie woreczka z banknotami pod szufladą. Użycie mini-sejfu imitującego normalne przedmioty w domu np. konserwę (widziałem też sztuczne świece ze skrytką). Słoiczek schowany we wnęce ściennej na spłuczkę w łazience. Zwinięcie banknotów pomiędzy listkami papieru toaletowego (i trzymanie ich w paczce z pozostałymi rolkami). Opakowanie chusteczek nawilżanych (również musimy szczelnie schować pieniądze w woreczku strunowym).

Reklama.

Wszystkie te sposoby wydają się naprawdę praktyczne, ale skoro są dostępne publicznie w sieci, to złodzieje też je pewnie znają. Mogą jednak zainspirować nas do stworzenia własnych kryjówek, bardziej dostosowanych do miejsc i rzeczy, które mamy w domach.

Mają jedną, wspólną wadę: po latach z głowy może nam wyparować to, gdzie ukryliśmy pieniądze lub możemy nawet zapomnieć, że to w ogóle zrobiliśmy (jest to ryzykowne np. w przypadku skrytki w świecy). Dlatego dobrym pomysłem jest użycie miejsca, które z czymś nam się kojarzy lub sprawdzanie ich co jakiś, by utrwalić je sobie w pamięci.