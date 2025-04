"Multiwieszak" z Pepco to naprawdę hit. Za 4 zł można zaoszczędzić mnóstwo miejsca w szafie Fot. Eryk Stawinski/REPORTER, www.instagram.com/pani_oszczednicka

Nie tylko w Action możemy znaleźć tanie gadżety, o których nie mieliśmy pojęcia, że istnieją, a które zdecydowanie ułatwiają w życie. Niedawno pisałem o specjalnej macie do przesadzania roślin, za sprawą której jest mniej do sprzątania w domu.

Tym razem natrafiłem na Instagramie na filmik z "megagadżetem z Pepco". Wieszak-organizer za 4 zł wpisuje się we wcześniejsze stwierdzenie. Nie myślałem, że w tak prosty sposób można zrobić tyle miejsca w szafie. Ktoś, kto na to wpadł, ale musiał być geniuszem.

"Multiwieszak" z Pepco to naprawdę hit. Za 4 zł można zaoszczędzić mnóstwo miejsca w szafie

– Jeśli tak jak ja masz z problem z ilością miejsca w szafie na ubrania, a właściwie jego brakiem, to zdecydowanie musisz go mieć! – stwierdza w filmiku Agata prowadząca profil "pani_oszczędnicka". Poniższe nagranie pokazuje, jak to działa w praktyce.

To tak naprawdę wieszak na wieszaki. Jaki ma to sens? Po zawieszaniu na nim ubrań konstrukcja z poziomu przekręca się do pionu. Dzięki temu można zaoszczędzić naprawdę dużo miejsca w szafie, bo zwalnia się przestrzeń na głównym drążku.

Nada się to raczej do wyższej szafy i lekkich ubrań np. koszulek, a nie kurtek i płaszczy, bo jednak do jest zwykły plastik i może nie wytrzymać ciężaru. Jeśli będziemy mieć kilka takich gadżetów, to w niewielkiej szafie możemy zmieścić mnóstwo ubrań. W sam raz na wiosenne porządki przed świętami.

Popularne sieci dyskontów non-food w ostatnim czasie oferują też wiele ciekawych produktów, które pomogą nam wprowadzić do mieszkań wiosenny klimat. W Pepco znajdziemy też kilka tanich hitów, które w prosty odmienią nasz balkon, przez co stanie się bardziej przytulny i stylowy. W Action z kolei jest dodatkowo viralowa fontanna solarna.