– Chcę, żeby nie było wątpliwości: to jest operacja, która była zaplanowana wiele miesięcy temu. Są to właściwie ustalenia wynikające ze szczytu w Waszyngtonie. Operacja polsko-amerykańska w Jasionce zamienia się po prostu w operację NATO-wską. I również z udziałem Amerykanów, ale też z innymi państwami. Do tej pory w Jasionce stacjonowali Polacy i Amerykanie – wyjaśnia Cezary Tomczyk.