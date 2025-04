Napięta sytuacja na granicy z Białorusią. Szef MON podał liczby

– Ta presja, chęć przekroczenia granicy wzrasta, czyli operacja ze strony białoruskiej i rosyjskiej się nasila. To nie jest przypadkowy, naturalny szlak migracyjny, to wszystko jest wykreowane, wyreżyserowane i ma na celu osłabianie siły Europy, siły Polski. To ma na celu atak na Polskę, a nie próbę szukania schronienia. Mam nadzieję, że dla wszystkich jest to już jasne i nie należy pomagać w takim procederze. To jest łamanie prawa – dodał Kosiniak-Kamysz.